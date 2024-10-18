Працівник Укрзалізниці, який координував атаки РФ на ешелони ЗСУ, отримав довічне увʼязнення

Про це повідомила Служба безпеки України.

Відомо, що засуджений готував координати для росіян, аби ті здійснювали атаки на військову та критичну інфраструктуру Дніпропетровщини.



39-річного залізничника окупанти помітили через його коментарі в проросійських telegram-каналах, де фігурант схвалював війну РФ проти України.

"Після дистанційного вербування агент перебував на зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки", - повідомили в СБУ.



Зазначено, що основними цілями росіян були залізничні вузли, які використовують для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову, а також місця зосередження особового складу та військової техніки українських військових.

Під час обшуків у залізничника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.

18 жовтня стало відомо, що СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ (ГРУ) на Харківщині. Він шпигував за локаціями українських військ, що тримають оборону на Куп’янському напрямку, котрий зараз дуже активно атакують росіяни.





