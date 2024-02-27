Навів російські С-300 на багатоповерхівку в Запоріжжі: коригувальника засудили на 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За його "наведенням" російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 5 людей, ще 5 - отримали важкі поранення.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в обласному центрі у грудні 2023 року.

"Як встановило розслідування, засудженим є ідеологічним прихильником рашизму. У жовтні 2023 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який прибув на ротацію до тимчасово окупованого Дніпрорудного, що на Запоріжжі", - зазначають в СБУ.

Для вербування фігуранта окупанти залучили його знайомого - підприємця, який перебуває на тимчасово окупованій частині області і співпрацює з російською спецслужбою.

З метою конспірації ворожий агент обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у Телеграм-каналі.

Засуджений організував власну групу інформаторів для збору розвідданих, ними стали четверо жителів Запоріжжя. Серед них зокрема - працівник міськводоканалу і торговий представник приватної компанії, які регулярно їздили містом.

"За даними слідства, резидент використовував свою групу "втемну". При особистих зустрічах, де вони разом розпивали алкогольні напої, російський агент випитував «потрібну» інформацію під час довірливих розмов про обстановку в Запоріжжі", - повідомляють у спецслужбі.

Отримані відомості "Палестинець" месенджером відправляв «зв’язковому» ФСБ, який перебував у тимчасово окупованому Дніпрорудному.