Коригував ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі 18 жовтня: керівнику агентурної мережі ФСБ оголосили підозру
У понеділок, 18 грудня, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ з 5 людей, яка 2 місяці тому скоригувала ракети РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі. Керівнику організації оголосили підозру у держзраді
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького Клубу воєнної реконструкції, що об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.
Чоловіка затримали і оголосили підозру у тому, що 18 жовтня 2023 року він навів російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі Запоріжжя. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу 5 людей загинуло, ще 5 – отримали важкі поранення.
У середині жовтня 2023 року фігуранта дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті.
Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.
За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.
Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.
Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через так званого зв’язкового одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Палестинцю" про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою та загрожує довічне ув’язнення.
- Уночі 18 жовтня російська армія здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого 5 людей загинули, 5 поранені.
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