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Наводив фосфорні снаряди РФ на Миколаївщину: агент росрозвідки отримав 15 років тюрми

8 травня, 2024 середа
17:14
Кримінал За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив фосфорні снаряди рф на Миколаївщину
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Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав агент російської розвідки, який наводив фосфорні снаряди РФ на Миколаївщину

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агент РФ коригував ворожі удари по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та "шахедів".

Він передавав інформацію у вигляді координат об’єктів та місцевості зі своїми рекомендаціями для нових або повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023 року.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується у регіоні.

"Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері", - зазначають у спецслужбі.

За співпрацю з окупантами їхній поплічник отримував грошову винагороду, яка надходила на його криптогаманець.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

  • 19 квітня повідомлялось, що в Україні засудили до 15 років тюрми за держзраду трьох колаборантів, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ.
Теги:
Україна
СБУ
російська армія
Миколаївщина
Війна з Росією
державна зрада
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