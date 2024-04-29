В Україні дали по 15 років тюрми трьом колаборантам, які воювали проти ЗСУ
В Україні засудили до 15 років тюрми за держзраду трьох колаборантів, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що засудженими є двоє снайперів і командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Вони потрапили у полон ЗСУ під час запеклих боїв під Бахмутом і Мар’їнкою.
"Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення РФ він добровільно "мобілізувався" до складу російських військ. Там фігурант брав участь у спробах захоплення Азовсталі, а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка", - розповіли в СБУ.
У червні 2022 року пособника окупантів призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ біля населених пунктів Піски та Красногорівка.
Інший засуджений – теж снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.
"За матеріалами слідства, зрадником є мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення Росії він добровільно вступив до лав окупантів", - поінформували в спецслужбі.
"Ще один засуджений спочатку був санітаром "евакуаційного" підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку", - додали в СБУ.
Суд визнав усіх трьох чоловіків винними у держзраді.
Злочинні дії снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).
- Раніше цього місяця стало відомо, що в Україні до 15 років ув'язнення заочно засудили російського військовослужбовця, який під час окупації Харківщини застелив жінку за те, що вона розмовляла українською мовою.
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