В Україні дали по 15 років тюрми трьом колаборантам, які воювали проти ЗСУ

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що засудженими є двоє снайперів і командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Вони потрапили у полон ЗСУ під час запеклих боїв під Бахмутом і Мар’їнкою.

"Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення РФ він добровільно "мобілізувався" до складу російських військ. Там фігурант брав участь у спробах захоплення Азовсталі, а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка", - розповіли в СБУ.

У червні 2022 року пособника окупантів призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ біля населених пунктів Піски та Красногорівка.

Інший засуджений – теж снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.

"За матеріалами слідства, зрадником є мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення Росії він добровільно вступив до лав окупантів", - поінформували в спецслужбі.

"Ще один засуджений спочатку був санітаром "евакуаційного" підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку", - додали в СБУ.

Суд визнав усіх трьох чоловіків винними у держзраді.

Злочинні дії снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).