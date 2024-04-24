Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, ФСБ завербувала одесита навесні 2023 року, зафіксувавши, що він поширює у соцмережах антиукраїнські матеріали. Перед ним поставили завдання з пошуку та передачі координат зенітно-ракетного комплексу ППО.

"За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Отриманий "звіт" направляв до ФСБ через популярний месенджер. Для цього використовував два мобільні телефони, які під’єднував до мережі Wi-Fi. Після завершення сеансу зв’язку з ФСБ зрадник видаляв усю переписку для конспірації", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що серед переданих чоловіком координат було декілька будівель СБУ та прокуратури. Одесит планував навести на них російські ракетно-дронові удари, щоб помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді він отримав умовний термін покарання та вийшов із СІЗО на волю.

Зазначається, що за співпрацю з ФСБ він отримував грошову винагороду.

Одеситу повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.