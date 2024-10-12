Не поїхав до навчального центру після ВЛК: у Кременчуці чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за відмову мобілізуватися

Про це повідомили у пресцентрі Полтавського ТЦК та СП.

Згідно з повідомленням, мешканець Кременчука вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про обставини стало відомо з матеріалів справи.

Так, за даними ТЦК, у лютому 2024 року військово-лікарська комісія кременчуцької лікарні визнала громадянина придатним до проходження військової служби. Проте чоловік не погодився з таким рішенням, тому що вважав себе хворим на астму та гіпертонію.

"У результаті чоловік відмовився отримувати повістку на відправку до навчального центру та у визначений час не прибув до ТЦК та СП. Таким чином він умисно здійснив кримінальне правопорушення. Військовослужбовці Кременчуцького районного ТЦК та СП склали акт відмови від отримання повістки та скерували документи для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності", - повідомили у Полтавському ТЦК та СП.

Під час судового засідання чоловік зізнався, що злякався потрапити на передову. Попри те, що він визнав свою провину та щиро розкаявся у вчиненому, суд ухвалив призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

У ТЦК додали, що це вже не перший реальний термін, який отримали мешканці Полтавщини за ухилення від мобілізації. 2 жовтня обвинувачувальний вирок виніс Котелевський районний суд - три роки позбавлення волі.