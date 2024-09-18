Не з’явився до суду: нардепа Андрія Одарченка оголосили в розшук

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

У відомстві не називають імені фігуранта, втім із деталей справи випливає, що йдеться саме про Андрія Одарченка.

"Народний депутата України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що про причини неявки нардеп не повідомив суд та прокурора. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного. Також вони наголошують на відсутності зв’язку з ним.



"Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00", - повідомляють в САП.

Одарченко міг втекти за кордон?

Як пише Центр протидії корупції, прокурор САП під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України через Закарпатську область.

Зазначається, що саме туди він виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

"Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака. В зв’язку з цим прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

В ЦПК зазначають, що захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі ж причини відсутності нардепа їм невідомі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

21 листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Тоді він хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.