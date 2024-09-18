Не з’явився до суду: нардепа Андрія Одарченка оголосили в розшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа, якого обвинувачують у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення
Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.
У відомстві не називають імені фігуранта, втім із деталей справи випливає, що йдеться саме про Андрія Одарченка.
"Народний депутата України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про причини неявки нардеп не повідомив суд та прокурора. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного. Також вони наголошують на відсутності зв’язку з ним.
"Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00", - повідомляють в САП.
Одарченко міг втекти за кордон?
Як пише Центр протидії корупції, прокурор САП під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України через Закарпатську область.
Зазначається, що саме туди він виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.
"Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака. В зв’язку з цим прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.
В ЦПК зазначають, що захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі ж причини відсутності нардепа їм невідомі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Тоді він хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.
-
22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень.
- 23 листопада 2023 року ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці, а вже 24 листопада повідомлялося, що за Одарченка внесли заставу.
- 16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі направили до ВАКС для розгляду по суті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.28 Купівля 41.28Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.85Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе