Обіцяла не штрафувати компанії за хабар у понад 270 тис. грн: працівницю Одеської митниці взяли під варту

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч грн. Натомість вона обіцяла не нараховувати максимальні штрафи за порушення митного законодавства.

За це працівниця митниці отримала підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням.

Суд наступного дня обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис. грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.