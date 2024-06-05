Оголошено підозру столичному адвокату, викритому на пропозиції хабаря прокурору САП і детективу НАБУ

Про це повідомила пресслужба САП.

Дії адвоката кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Як повідомляли в САП, адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП і детективам НАБУ, щоб вони передали до іншого органу досудового розслідування кримінальне провадження стосовно його підзахисного. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Напередодні, 4 червня, за рішенням слідчого судді Вищого антикорупційного суду за присутності представників Ради адвокатів провели обшуки на робочому місці адвоката й за місцем його проживання.

У прокуратурі не називають імені підозрюваного, проте, ймовірно, ймовірно, йдеться про Олексія Носова – адвоката юридичної компанії "Міллер"

У компанії "Міллер" 4 червня прокоментували цю інформацію, назвавши її шоком. І заявили, що розривають відносини з Носовим.

"Сьогодні відбулися слідчі дії стосовно одного з адвокатів нашої компанії, Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів. Ми будуємо свою компанію на принципах чесності у відносинах з клієнтами та державою. У нашій команді не просто не прийнято порушувати закон, виконуючи професійні обов'язки, це — недопустимо та суперечить усім цінностям, принципам, стандартам та практикам роботи компанії. Ми не підозрювали та не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії.

Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо найближчим часом, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню", – йдеться в коментарі.

Фото: телеграм-канал Центру протидії корупції

За інформацією "Центру протидії корупції", затриманий адвокат є захисником бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана. В інтересах Кіпермана, за версією слідства, він і пропонував хабар за рішення про передачу справи бізнесмена до іншого слідчого органу. У Центрі протидії корупції зазначили, що підозри в цій справі отримали кілька осіб, в тому числі Кіперман, якого оголосили у розшук. І додали, що розслідування у справі вже завершили, невдовзі вона має потрапити до Вищого антикорупційного суду.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.