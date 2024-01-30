Окупанти вбили чоловіка в Олешках на Херсонщині: прокуратура відкрила провадження

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що "10 січня 2024 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області російські військові влаштували стрілянину. Внаслідок ведення вогню було вбито місцевого мешканця".

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини.