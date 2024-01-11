У РФ засудили військового за вбивство дівчини у Луганську: перед тим він отримав зірку героя від Путіна

Про це пише The Moskow Times.

Завершено розслідування кримінальної справи щодо заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Міноборони РФ, Героя Росії та кавалера трьох орденів мужності Ірека Магасумова. Йому затвердили звинувачення у вбивстві 18-річної мешканки Луганська і заодно звинуватили в хуліганстві.

Як повідомляє "Комерсант" за інформацією власних джерел, слідчі до останнього не виключали можливості перекваліфікації справи за меншою статтею — про заподіяння смерті з необережності. Але в результаті підполковнику не тільки затвердили початкове звинувачення, але і додали статтю про хуліганство: за версією слідства, відразу після скоєння вбивства, Магасумов вплутався в конфлікт з іншими військовослужбовцями і відібрав автомобіль.

Завершивши слідчі дії 30 грудня, представник ДВС СКР звернувся з клопотанням в 235-й гарнізонний військовий суд у Москві, попросивши обмежити захисників Магасумова в термінах ознайомлення з матеріалами справи, і 10 січня суд ухвалив рішення.

Вбивство, в якому звинувачують Магасумова, було скоєно в Луганську 11 серпня 2023 року. Дев'ятьма днями раніше підполковник отримав із рук президента РФ Володимира Путіна "Золоту зірку" героя Росії.

Відзначаючи нагородження в Луганському барі "Панорама", офіцер та двоє його підлеглих познайомилися з двома місцевими 18-річними дівчатами. За основною версією, одна з дівчат попросила дати їй постріляти з пістолета в сусідньому сквері. І одна з куль потрапила їй в груди, пробивши аорту і викликавши смерть від крововтрати. Захист підслідного стверджував, що Магасумов у цей момент не був присутнім на місці події, а випадковий постріл зробив старший лейтенант, який підписав про це визнання. Але суд не врахував аргументів захисту і ухвалив обвинувачуваний вирок.