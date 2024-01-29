Російського військового, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині, засудили до довічного ув'язнення
Російського військового, який на Чернігівщині незаконно утримував трьох цивільних, двох із яких розстріляв, засудили до довічного позбавлення волі
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, перебуваючи в селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом декількох годин вони утримували їх у підвальному приміщенні одного з житлових господарств.
Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими окупантами, вивів чоловіків з підвалу.
Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.
Російського військового визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) та засудили до довічного позбавлення волі.
Фото: Офіс генерального прокурора
- 11 січня стало відомо, що заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Міноборони РФ, Героя Росії та кавалера трьох орденів мужності Ірека Магасумова засудили за вбивство 18-річної мешканки Луганська.
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