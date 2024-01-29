Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Російського військового, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині, засудили до довічного ув'язнення

Російського військового, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині, засудили до довічного ув'язнення

29 січня, 2024 понедiлок
17:09
Кримінал тюрма

Російського військового, який на Чернігівщині незаконно утримував трьох цивільних, двох із яких розстріляв, засудили до довічного позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, перебуваючи в селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом декількох годин вони утримували їх у підвальному приміщенні одного з житлових господарств.  

Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими окупантами, вивів чоловіків з підвалу.  

Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.

Російського військового визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) та засудили до довічного позбавлення волі.

Фото: Офіс генерального прокурора

 
  • 11 січня стало відомо, що заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Міноборони РФ, Героя Росії та кавалера трьох орденів мужності Ірека Магасумова засудили за вбивство 18-річної мешканки Луганська.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Чернігівщина
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі
29 січня, 2024 понедiлок
В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ
ППО ЗСУ
29 січня, 2024 понедiлок
Росія атакувала Україну "шахедами" та балістикою: ППО збила усі дрони
Імператор Олександр I у дворі будинку Талейрана в Парижі
Автор Олексій Мустафін
26 січня, 2024 п'ятниця
Культур-дилери
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.34
  • EUR
    Купівля 41
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 січня
18:09
На фото: інтервʼюєрка Аліна Доротюк
Петров та Іванов публічно принизили ведучу Аліну Доротюк за її зовнішність
18:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїльська розвідка звинувачує 190 співробітників ООН у викраденнях і вбивствах під час нападу ХАМАСу 7 жовтня, - Reuters
18:01
OPINION
Орест Сохар
Ера дивідендів від миру закінчилася
18:00
Огляд
права на біологічне батьківство
Чому закон перешкоджає вдовам військових народжувати від них дітей. Еспресо розібралося
17:59
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Окупанти не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
17:42
Тейлор Свіфт
На X завірусились оголені фото Тейлор Свіфт, згенеровані ШІ, соцмережа заблокувала можливість пошуку зірки
17:39
путін путлер
"У Києві відкрито використовують методи гітлерівців": Путін продовжує просувати наратив про нацизм в Україні
17:37
Оновлено
Сіярто приїхав до України та закликав відновити права угорської нацменшини
17:36
лікарня обстріл
За час повномасштабної агресії РФ в Україні повністю відновили 480 медичних закладів, - МОЗ
17:24
На фото: гурт "Хамерман Знищує Віруси"
Хто такі "Хамерман Знищує Віруси", які обурили "голою вечіркою" Верещук
17:21
Інфографіка
Історичний вигляд Великого Лугу. Texty.org.ua
Яким був Великий Луг до затоплення Каховським морем. Історична реконструкція Texty.org.ua
17:13
На фото: Фаррелл Вільямс стане героєм фільму в стилі Lego
Про співака Фаррелла Вільямса знімуть анімований фільм у стилі Lego
17:11
Європарламент
Віцепрезидент Європарламенту заявив, що про швидкий вступ України до ЄС не може бути й мови
17:06
санкції проти рф
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії
16:59
Lifecell
Французька компанія купує оператора Lifecell за $500 млн, - Bloomberg
16:53
Ексклюзив
Віктор Орбан
Експерт-міжнародник Осипенко пояснив, чому Орбан може погодитися розблокувати допомогу Україні
16:50
обстріл Сумщини
РФ обстріляла Сумщину: загинули троє людей, пошкоджено будинки й хлібзавод
16:42
Путін_Росгвардія
РФ відправила Росгвардію на ТОТ, щоб примушувати українців голосувати за Путіна, - Спротив
16:37
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Окупанти вербують російських студентів до "будівельних загонів", щоб вони працювали на ТОТ, - Спротив
16:34
Метро
Україна вимагатиме відповідальності підрядника з Туреччини за недобудовані станції метро в Дніпрі
16:31
Ексклюзив
паспорт РФ
На ТОТ росіяни паспортизували 35-40% місцевих мешканців, - правозахисник Лисянський
16:30
Каміла Валієва
Російську фігуристку Валієву дискваліфікували на 4 роки за допінг
16:29
фейкові новини
"Україна передає РФ частину територій": ЦПД спростував черговий фейк
16:23
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло і воду з 1 лютого, та що варто знати про платіжки на газ
16:22
Путін Ердоган
Путін відвідає Туреччину, однією з центральних тем переговорів з Ердоганом буде Україна
16:16
В Україні відкриють мовні курси для військових
16:07
лікар психолог психіатр
МОЗ назвало заклади, де українці можуть отримати підтримку ментального здоров'я
16:02
Іраклій Гарібашвілі
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі подав у відставку
16:00
Пропонували втекти з підробними документами чи в обхід КПП: СБУ викрила 5 схем для ухилянтів
16:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Чи варто очікувати "Текзіту"?
15:41
У Донецькій ОВА уточнили перелік населених пунктів, із яких оголошено примусову евакуацію
15:37
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
Призначення на посаду премʼєр-міністра має бути узгоджене з нашими партнерами, - нардеп Кучеренко
15:31
Владислав Ващук та Анастасія Кліпаченко
Кубок України: відбулося жеребкування 1/2 фіналу
15:15
У Криму росіяни намагаються використовувати "гради" для відбиття атак морських дронів, - "Атеш"
15:11
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У РФ подекуди відключають мобільний інтернет, імовірно - через поїздки Путіна та побоювання дронів, - росЗМІ
14:58
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2401
Ворог значно активізувався в районі Первомайського і готує нові штурми під Авдіївкою, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
14:50
Віктор Орбан
В Орбана заявили про готовність Угорщини піти на компроміс щодо допомоги Україні на €50 млрд від ЄС
14:38
Ексклюзив
Павло Клімкін
У нас із Заходом може бути або одна стратегія, або жодної, дискусія залежатиме від внутрішньої політики у США, - Клімкін
14:28
Володимир Зеленський
Допомога від ЄС, бойові дії та оборонні потреби України: Зеленський поговорив із прем'єром Греції Міцотакісом
14:22
Революція гідності, беркут
Нищили зброю, з якої вбито 48 майданівців і поранено ще 90: екскомандирам "Беркута" оголосили нові підозри
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV