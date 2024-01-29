Російського військового, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині, засудили до довічного ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, перебуваючи в селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом декількох годин вони утримували їх у підвальному приміщенні одного з житлових господарств.

Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими окупантами, вивів чоловіків з підвалу.

Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.

Російського військового визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) та засудили до довічного позбавлення волі.

Фото: Офіс генерального прокурора