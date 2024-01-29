Окупанти розстріляли сім'ю із трьох людей у Кремінній на Луганщині

Про це повідомляє Astra.

Зазначається, що тіла 41-річного чоловіка, його 37-річної дружини та її 60-річної матері з вогнепальними пораненнями знайшли в місті 26 січня.

Також повідомляється, що у загиблої 37 років залишилася 18-річна донька.

"За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв", - йдеться у повідомленні.

Причини вбивства невідомі.