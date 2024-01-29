Окупанти розстріляли сім'ю із трьох людей у Кремінній на Луганщині
Російські військові розстріляли сім’ю із трьох людей у тимчасово окупованій Кремінній на Луганщині
Про це повідомляє Astra.
Зазначається, що тіла 41-річного чоловіка, його 37-річної дружини та її 60-річної матері з вогнепальними пораненнями знайшли в місті 26 січня.
Також повідомляється, що у загиблої 37 років залишилася 18-річна донька.
"За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв", - йдеться у повідомленні.
Причини вбивства невідомі.
- 11 січня повідомлялося, що заступника командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Міноборони РФ, Героя Росії та кавалера трьох орденів мужності Ірека Магасумова засудили за вбивство 18-річної мешканки Луганська.
- 29 січня стало відомо, що Російського військового, який на Чернігівщині незаконно утримував трьох цивільних, двох із яких розстріляв, засудили до довічного позбавлення волі.
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