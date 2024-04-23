Ошукали мешканців Чехії на 5,5 млн грн: в Одесі викрили шахрайський колцентр

Про це повідомляє Національна поліція України.

Відомо, що роботу шахрайського колцентру організував 40-річний мешканець Дніпра. Його спільниками стали два громадянини України та шість чехів, які оголошені в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації.

"Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані під час телефонної розмови схиляли потерпілих надати віддалений доступ до їхніх телефонів або комп’ютерів чи виманювали банківські реквізити, щоб переказати кошти на підконтрольні рахунки.

Також зазначено, відомо про декілька випадків, коли фігуранти переконали потерпілих зняти готівку й передати "кур’єру", який, за їхніми словами, мав доставити кошти в безпечне місце.

Учасники колцентру ошукали 16 мешканців Чехії на загальну суму понад 5,5 млн грн.

"Слідчі Нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію", - резюмують у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України