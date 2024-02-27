Освітянці, яка очолила школу на ТОТ Запоріжжя та створила "кадетський клас", повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вчителька спеціалізованої різнопрофільної школи Костянтинівської сільської ради у Мелітопольському районі добровільно погодилася на співпрацю з окупаційною владою РФ. Тож вона очолила незаконно створене ворогом на базі української школи так зване "Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Константиновская средняя общеобразовательная школа №1" Мелитопольского района".

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Зазначається, що після призначення вона розпочала активно впроваджувати в навчальний процес російські освітні стандарти.

Підозрювана створила в освітньому закладі профільний військово-патріотичний клас. Для цього заручилася підтримкою представників окупаційної адміністрації та росгвардійців.

Клас розрахований на дітей підліткового віку. У ньому викладають військові дисципліни, вчать підлітків поводженню зі зброєю та зобов’язують ходити у військовій формі.

Фото: Запорізька обласна прокуартура

"Метою профільного класу стали підготовка та формування позитивної мотивації в учнів до подальшої військової служби в лавах армії та воєнізованих структурах країни-агресора, знищення самоідентифікації покоління українців на ТОТ та підтримка політики окупаційної влади РФ", - зазначають правоохоронці.

За вказівкою підозрюваної учні «кадетського класу» брали участь у пропагандистських заходах. Демонстрували отримані вміння з поводження зі зброєю, а також разом з іншими школярами відвідували так звані «уроки мужності», де спотворювалась історія України та світогляд дітей.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

6 лютого стало відомо, що у Запорізькій області повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільними експравоохоронцю з Дніпрорудного, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Освітянці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).