Отримала понад 4 млн грн за видачу фіктивних довідок ухилянтам: у Житомирі викрили лікарку діагностичного центру
Під час обшуків у лікарки діагностичного центру у Житомирі вилучили понад 4,4 млн грн. Жінка, ймовірно, брала гроші у військовозобовʼязаних за видачу фіктивних довідок про інвалідність
Про це інформує пресслужба Нацполіції у Житомирській області.
За даними поліції, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії військовозобов'язаним для ухилення від мобілізації.
Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів готувала фіктивні документи, які стали однією з підстав визначення у чоловіків захворювання, що пов’язане з інвалідністю.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання жінки і вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.
Попередня правова кваліфікація - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У серпні поліцейські також викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини "подяки". Нині триває розслідування всієї протиправної схеми.
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