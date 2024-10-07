Отримала понад 4 млн грн за видачу фіктивних довідок ухилянтам: у Житомирі викрили лікарку діагностичного центру

Про це інформує пресслужба Нацполіції у Житомирській області.

За даними поліції, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії військовозобов'язаним для ухилення від мобілізації.

Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів готувала фіктивні документи, які стали однією з підстав визначення у чоловіків захворювання, що пов’язане з інвалідністю.



Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання жінки і вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.





Попередня правова кваліфікація - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.