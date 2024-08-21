Передавали ФСБ координати заводів БПЛА для майбутніх атак: шістьох мешканців Дніпропетровщини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначають, що серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виготовляють безпілотники для Сил оборони. Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї й боєприпасів на передову.

Для ураження цих цілей ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів через телеграм-канал. Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів Дніпропетровщини, але звітували єдиному куратору від ФСБ.

Так, за його вказівкою фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

Щоб виявити локації підприємств з виробництва БПЛА, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких таємно випитували потрібну інформацію.

Під час обшуків у фігурантів виявили 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі СБУ встановили особу керівника агентурної групи ФСБ, який перебуває на території Росії.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.