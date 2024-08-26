"Перетнув кордон пішки": журналісти розповіли деталі втечі нардепа Дмитрука з України
Народний депутат України, іподиякон УПЦ МП Артем Дмитрук 24 серпня о 12 годині пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка"
Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.
Так, за інформацією джерел у молдавських правоохоронних органах, після перетину кордону Дмитрук одразу поїхав до місцевого відділку поліції у місті Штефан-Воде.
"У поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після відділку поліції Дмитрук поїхав до аеропорту Кишинева. Водночас молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата.
"Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову", - повідомляє журналіст.
Підкреслюється, що рейс Кишинів-Рим лоукостера FlyOne затримався. Тоді Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно із затримкою лише близько 20:00.
Журналісти підкреслюють, що, перебуваючі в аеропорті, депутат помітно нервував: "І це не дивно, адже така затримка грала йому не на руку".
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