"Перетнув кордон пішки": журналісти розповіли деталі втечі нардепа Дмитрука з України

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Так, за інформацією джерел у молдавських правоохоронних органах, після перетину кордону Дмитрук одразу поїхав до місцевого відділку поліції у місті Штефан-Воде.

"У поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відділку поліції Дмитрук поїхав до аеропорту Кишинева. Водночас молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата.

"Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову", - повідомляє журналіст.

Підкреслюється, що рейс Кишинів-Рим лоукостера FlyOne затримався. Тоді Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно із затримкою лише близько 20:00.

Журналісти підкреслюють, що, перебуваючі в аеропорті, депутат помітно нервував: "І це не дивно, адже така затримка грала йому не на руку".