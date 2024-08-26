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"Перетнув кордон пішки": журналісти розповіли деталі втечі нардепа Дмитрука з України

Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
23:03
Кримінал Артем Дмитрук

Народний депутат України, іподиякон УПЦ МП Артем Дмитрук 24 серпня о 12 годині пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка"

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Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Так, за інформацією джерел у молдавських правоохоронних органах, після перетину кордону Дмитрук одразу поїхав до місцевого відділку поліції у місті Штефан-Воде.

"У поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відділку поліції Дмитрук поїхав до аеропорту Кишинева. Водночас молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата.

"Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад,  рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову", - повідомляє журналіст.

Підкреслюється, що рейс Кишинів-Рим лоукостера FlyOne затримався. Тоді Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно із затримкою лише близько 20:00.

Журналісти підкреслюють, що, перебуваючі в аеропорті, депутат помітно нервував: "І це не дивно, адже така затримка грала йому не на руку".

  • Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
  • У суботу, 24 серпня 2024 року, він незаконно виїхав до Молдови. 25 серпня йому оголосили підозру.
  • 26 серпня Артем Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
Теги:
Світ
Україна
Верховна Рада
журналісти
Молдова
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