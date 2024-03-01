Під виглядом інструктора шпигував за ЗСУ: 15 років ув'язнення отримав ворожий агент
Суд визнав винним інструктора з тактичної підготовки місцевої громадської організації, який шпигував за українськими військовими на Миколаївщині
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що чоловік під виглядом тренувань на полігонах розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони. Для цього він організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.
"Крім того, щоб отримати "потрібну" інформацію, він намагався "втемну" використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань", - йдеться у повідомленні.
Російський агент був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим - відомий під псевдонімом "Лохматий", який переховується у Донецьку і працює на ФСБ.
Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).
Чоловік проведе за ґратами 15 років.
- Суд визнав соратника ліквідованого екснардепа від ОПЗЖ Іллі Киви винним у держзраді й призначив йому 15 років тюрми.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.94 Купівля 37.94Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.04Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе