Під виглядом інструктора шпигував за ЗСУ: 15 років ув'язнення отримав ворожий агент

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що чоловік під виглядом тренувань на полігонах розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони. Для цього він організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.

"Крім того, щоб отримати "потрібну" інформацію, він намагався "втемну" використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань", - йдеться у повідомленні.

Російський агент був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим - відомий під псевдонімом "Лохматий", який переховується у Донецьку і працює на ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Чоловік проведе за ґратами 15 років.