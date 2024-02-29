Соратник екснардепа Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник познайомився з Кивою у 2014 році та входив до його найближчого оточення. Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ.

"Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок із представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу Дніпра.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента під час спецоперації на території регіону восени 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми за держзраду.

Що відомо про Киву

Народний депутат України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та ексрадник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Політик виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення, спочатку до Іспанії, пізніше – до РФ. 6 березня 2022 року тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала Киві підозру в держзраді, а 10 березня суд заочно відправив нардепа під варту у справі про держзраду. 15 березня його позбавили мандата нардепа.

У квітні 2023 року Кива попросив у президента РФ Путіна політичного притулку, а в серпні йому заочно повідомили про підозру за заклики до повалення конституційного ладу.

13 листопада Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі колишнього народного депутата України Іллі Киви. Йому заочно дали 14 років тюрми.

А 6 грудня у російському Підмосков'ї Киву знайшли мертвим.