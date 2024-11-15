Понад 200 млн грн збитків: путінському археологу оголосили заочну підозру за незаконні розкопки в Криму

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Служба безпеки повідомила, що спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, його дії на півострові завдала Україні понад 200 млн грн збитків.

2014 року "археолог" очолив експедицію, яку особисто відвідував Путін, і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму. Йдеться, зокрема, про незаконні розкопки на площі сотень квадратних метрів на території українського археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекій", що розташоване в районі Керчі.

Рашисти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 м. Як встановила експертиза, під час розкопок росіяни пошкодили українську історичну локацію та завдали шкоди на суму понад 200 млн грн.

На підставі отриманих доказів, археологу заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, вчинене з метою пошуку рухомих предметів, що походять з об’єктів археологічної спадщини).

Фігуранта планують оголосити в міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти культурної спадщини тисячолітньої Української державності.