Окупанти у Криму за рік "націоналізували" 1200 об'єктів нерухомості українського бізнесу та "недружніх" до РФ осіб

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

За словами місцевого гауляйтера Сергія Аксьонова, усе "націоналізоване" загарбниками майно належало українським бізнесменам або тим, хто "недружньо" налаштований до Росії.

У ЦНС зазначили, що станом на зараз найбільші активи вже стали власністю РФ або були продані новим так званим господарям. Переважно це стосується курортних комплексів та нерухомості комерційного призначення.

За даними Спротиву, загальна вартість такої нерухомості сягнула 4,5 мільярда рублів.

Центр нацспротиву нагадує, зо торік у лютому так звані депутати кримського псевдопарламенту підтримали "націоналізацію" майна іноземних громадян і держав, які вчиняють недружні дії щодо Кремля.