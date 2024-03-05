Поширював пропаганду РФ: справу екснардепа Мураєва, звинуваченого в держзраді та дискримінації, передали до суду

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Екснардеп використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення Кремлівської пропаганди в Україні.

Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні.

"Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ", - повідомляють у спецслужбі.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності Мураєва.

За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду.

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Євгену Мураєву загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.