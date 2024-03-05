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Поширював пропаганду РФ: справу екснардепа Мураєва, звинуваченого в держзраді та дискримінації, передали до суду

5 березня, 2024 вiвторок
14:34
Кримінал За матеріалами СБУ судитимуть екснардепа Мураєва: слідство завершено, йому загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, йому загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Екснардеп використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення Кремлівської пропаганди в Україні.

Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні.

"Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ", - повідомляють у спецслужбі. 

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності Мураєва.

За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду.

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Євгену Мураєву загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

  • 30 листопада 2022 року Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання та в офісі керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва та його соратників.
  • 8 червня 2023 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії каналів "Наш", "Максі ТВ", 112, NewsOne, ZIK, UkrLive та "Перший незалежний".
  • 25 липня 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді проросійському політику, колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Йому інкримінують поширення кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ".
Теги:
Україна
Росія
СБУ
Євген Мураєв
державна зрада
пропаганда
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