Працюємо задля повернення на позиції: директор ДБР про справи проти бійців, які покинули місця служби
Державне бюро розслідувань працює на повернення на позиції бійців, які залишили місце служби, а не на збільшення кількості кримінальних проваджень
Про це повідомив директор ФСБ Олексій Сухачов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наше завдання - сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", - заявив Сухачов.
За його словами, у таких випадках пріоритетом є профілактичні заходи та роз'яснювальна робота.
Водночас він не став уточнювати кількість кримінальних проваджень, відкритих у зв'язку із самовільним залишенням місця служби, однак зазначив, що це не впливає на обороноздатність країни.
Кримінальні справи щодо військових
У неділю, 14 квітня, стало відомо, що Волинській області суд ухвалив вирок мобілізованому, який ухилявся від служби, пропустивши 9 місяців служби. Як встановили під час слідства, чоловік самовільно залишив місце служби наприкінці серпня 2022 року та переховувався до травня 2023 року. Втім не зазначають, як стало відомо про його місцезнаходження чи можливо він з'явився добровільно.
9 травня правоохоронці затримали військовослужбовця, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових. Фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка розташована на фронті на півдні України.
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