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Працювала на РФ у Куп'янську, а потім влаштувалася вчителькою у Києві: СБУ затримала підозрювану

13 червня, 2024 четвер
13:17
Кримінал Школа

Служба безпеки повідомила про підозру вчительці з Києва, яка під час окупації Куп'янська на Харківщині працювала на російських військових

Зміст

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення підозрювана очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради. Під час окупації райцентру вона перейшла на бік ворога, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою.

"Перебуваючи на "посаді", колаборантка займалась розробкою кремлівських "методичок" для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські "стандарти" освіти", - йдеться у повідомленні.

Також жінка у складі делегації зустрічалася з так званим першим заступником міністра освіти "ЛНР". Цю подію широко висвітлювали прокремлівські ЗМІ та їхні соціальні мережі.

Під час звільнення Куп’янська підозрювана переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 12 червня стало відомо, що Служба безпеки України затримала 55-річну мешканку Харкова, яка коригувала російські удари по місту. Їй загрожує довічне позбавлення волі.
Теги:
Суспільство
СБУ
Війна з Росією
новини Києва
Куп'янськ
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