"Працювали у вигаданому штабі": ДБР викрило командира військової частини й трьох офіцерів, які наживались на виплатах
На Чернігівщині ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин і трьом офіцерам, які організували схему незаконних виплат солдатам, які "працювали" у вигаданому штабі
Про це повідомила пресслужба ДБР.
За даними слідства, у 2024 році командир "на папері" створив окремий командний пункт і записав туди 14 бійців, які нібито несли там службу. Фактично ці військові майже рік не виконували обов’язків: проводили час на власний розсуд, але отримували додаткові виплати — по 2 тис. грн за кожний "наряд". Частину отриманих коштів вони віддавали командиру та його спільникам.
П’ятеро з цих 14 бійців виконували для командира особисті доручення: ремонтували його приватну садибу, будували на тій же ділянці гостьовий будинок і облаштовували квартиру, що належить його синові.
"Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини", - йдеться у повідомленні.
Решта солдатів просто не служили належним чином.
Унаслідок цієї схеми державі завдано збитків понад 2 млн грн.
Чотирьом офіцерам оголошено підозру у злочинах, вчинених у складі організованої групи:
- командиру частини — за зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК), перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК) та підбурювання до ухилення від військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК);
- начальнику відділу зберігання — за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК;
- старшому геодезисту відділу зберігання — за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК;
- картографу картографічного відділу — за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК.
Санкції статей передбачають: за ст. 364 — до 6 років позбавлення волі, за ст. 426-1 — до 12 років. ДБР заявляє, що вжило заходів для відшкодування збитків: суд наклав арешт на майно підозрюваних.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У травні суд у Сумській області дав 10 років тюрми офіцеру, який привласнив обладнання, призначене для штурмової роти, і планував його продати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе