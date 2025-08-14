"Працювали у вигаданому штабі": ДБР викрило командира військової частини й трьох офіцерів, які наживались на виплатах

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2024 році командир "на папері" створив окремий командний пункт і записав туди 14 бійців, які нібито несли там службу. Фактично ці військові майже рік не виконували обов’язків: проводили час на власний розсуд, але отримували додаткові виплати — по 2 тис. грн за кожний "наряд". Частину отриманих коштів вони віддавали командиру та його спільникам.

П’ятеро з цих 14 бійців виконували для командира особисті доручення: ремонтували його приватну садибу, будували на тій же ділянці гостьовий будинок і облаштовували квартиру, що належить його синові.

"Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини", - йдеться у повідомленні.

Решта солдатів просто не служили належним чином.

Унаслідок цієї схеми державі завдано збитків понад 2 млн грн.

Чотирьом офіцерам оголошено підозру у злочинах, вчинених у складі організованої групи:

командиру частини — за зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК), перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК) та підбурювання до ухилення від військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК);

начальнику відділу зберігання — за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК;

старшому геодезисту відділу зберігання — за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК;

картографу картографічного відділу — за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК.

Санкції статей передбачають: за ст. 364 — до 6 років позбавлення волі, за ст. 426-1 — до 12 років. ДБР заявляє, що вжило заходів для відшкодування збитків: суд наклав арешт на майно підозрюваних.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.