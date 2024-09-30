Правоохоронці на Одещині викрили співробітника ТЦК, який працював на ворога

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний у 2022 році, перебуваючи на посаді інспектора Дар'ївської виправної колонії №10, після тимчасової окупації ворогом частини території Херсонщини перейшов на бік ворога. Влаштувавшись на аналогічну посаду до колонії під керівництвом окупантів, він працював там до звільнення території українськими оборонцями", - йдеться у повідомленні.



В ОГП зазначили, що після деокупації чоловік мобілізувався та став працювати в одному з ТЦК на Одещині.

Чоловікові повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі йому обрано запобіжний захід.



Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.