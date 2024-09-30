Правоохоронці на Одещині викрили співробітника ТЦК, який працював на ворога
Правоохоронці викрили військовослужбовця одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Одещині, який співпрацював з окупантами
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, підозрюваний у 2022 році, перебуваючи на посаді інспектора Дар'ївської виправної колонії №10, після тимчасової окупації ворогом частини території Херсонщини перейшов на бік ворога. Влаштувавшись на аналогічну посаду до колонії під керівництвом окупантів, він працював там до звільнення території українськими оборонцями", - йдеться у повідомленні.
В ОГП зазначили, що після деокупації чоловік мобілізувався та став працювати в одному з ТЦК на Одещині.
Чоловікові повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі йому обрано запобіжний захід.
Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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