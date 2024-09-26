Шпигували за Силами оборони одразу в трьох регіонах України: затримано агентурну групу ФСБ РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що всіх трьох агентів затримали "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.



Як розповіли в СБУ, ділки діяли окремо один від одного, але підпорядковувалися одному куратору з Росії. Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.



"Усі затримані потрапили "на гачок" російської спецслужби через телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Так, наприклад, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру."Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Його особу та інші персональні дані вже встановлено Службою безпеки", - додали в СБУ.Слідчі СБУ вже повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.