Шпигували за Силами оборони одразу в трьох регіонах України: затримано агентурну групу ФСБ РФ
Співробітники СБУ нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України правоохоронці затримали трьох поплічників РФ, які розвідували локації Сил оборони
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що всіх трьох агентів затримали "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.
Як розповіли в СБУ, ділки діяли окремо один від одного, але підпорядковувалися одному куратору з Росії. Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.
"Усі затримані потрапили "на гачок" російської спецслужби через телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
Так, наприклад, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.
"Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Його особу та інші персональні дані вже встановлено Службою безпеки", - додали в СБУ.
Слідчі СБУ вже повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Співробітники СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу призначалася для фінансування російської агентури.
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