Правоохоронці припинили роботу низки інтернет-ресурсів, що використовувались для розповсюдження дитячого порно, наркотиків та відмивання коштів

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у telegram-каналі.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції припинили роботу низки інтернет-ресурсів, які використовувалися для зберігання та розповсюдження дитячої порнографії, наркотичних речовин та відмиванням коштів.", - йдеться у повідомленні.

У міжнародному розслідуванні за участі правоохоронців США та Франції встановлено, що громадянин Франції керував в Україні інтернет-провайдером. Зазначається 2022 року на його серверах розміщувалися ресурси для продажу наркотиків, обміну викраденими даними, поширення шкідливого ПЗ та дитячої порнографії.

Повідомляється, що за оцінками, близько 70% дитячої порнографії в українському інтернеті зберігалася на цьому обладнанні.

"Також на серверному обладнанні провайдера розміщувався один із відомих нелегальних онлайн-ринків з десятками тисяч користувачів. Платформа дозволяла користувачам даркнету організовувати масштабні шахрайські схеми, здійснювати атаки на банківські системи, легалізовувати злочинні прибутки, а також замовляти злами комп’ютерів та смартфонів користувачів", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у київському дата-центрі, вилучивши серверне обладнання, комп’ютерну техніку та документацію. Наразі триває аналіз вилученого обладнання.