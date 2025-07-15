Правоохоронці припинили роботу низки інтернет-ресурсів, що використовувались для розповсюдження дитячого порно, наркотиків та відмивання коштів
Кіберполіція та слідчі Нацполіції припинили діяльність низки інтернет-ресурсів, що використовувалися для зберігання і поширення дитячої порнографії, наркотиків та відмивання грошей
Про це повідомляє Офіс генпрокурора у telegram-каналі.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції припинили роботу низки інтернет-ресурсів, які використовувалися для зберігання та розповсюдження дитячої порнографії, наркотичних речовин та відмиванням коштів.", - йдеться у повідомленні.
У міжнародному розслідуванні за участі правоохоронців США та Франції встановлено, що громадянин Франції керував в Україні інтернет-провайдером. Зазначається 2022 року на його серверах розміщувалися ресурси для продажу наркотиків, обміну викраденими даними, поширення шкідливого ПЗ та дитячої порнографії.
Повідомляється, що за оцінками, близько 70% дитячої порнографії в українському інтернеті зберігалася на цьому обладнанні.
"Також на серверному обладнанні провайдера розміщувався один із відомих нелегальних онлайн-ринків з десятками тисяч користувачів. Платформа дозволяла користувачам даркнету організовувати масштабні шахрайські схеми, здійснювати атаки на банківські системи, легалізовувати злочинні прибутки, а також замовляти злами комп’ютерів та смартфонів користувачів", - повідомляє Офіс генпрокурора.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у київському дата-центрі, вилучивши серверне обладнання, комп’ютерну техніку та документацію. Наразі триває аналіз вилученого обладнання.
- 15 липня в Україні викрили масштабне виробництво підроблених пестицидів, що постачалися до ЄС. До схеми були залучені вісім організованих злочинних груп, які діяли у 12 областях.
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