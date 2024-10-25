Правоохоронці затримали 19 підозрюваних у спробі зірвати мобілізацію через Telegram-канали

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти також знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Так, на Хмельниччині, заблокували підривну діяльність одразу 14 осіб, які, за даними правоохоронців, публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від мобілізації.

Крім того, фігуранти нібито публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували низку груп у Telegram та Viber, зазначили в СБУ.

Також правоохоронці повідомили про викриття чотирьох мешканців Києва, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території області.

Окрім цього, на Вінниччині судитимуть 30-річного чоловіка, який, за словами СБУ, ухилявся від призову та агітував у своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планують повідомити про підозру іншим фігурантам. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.