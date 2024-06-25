Привласнив гроші, які дружина безвісти зниклого військового забула у таксі: водієві оголосили підозру

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Після того, як він доставив її до місця призначення, чоловік закінчив робочу зміну та поїхав додому. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

Відкривши багажник автомобіля, чоловік виявив там коробку, яка була загорнута в харчову плівку. Розпакувавши коробку, таксист побачив у ній 400 тис. грн. Це були гроші, які його пасажирка - дружина військового - отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, тому повідомив менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає. Розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх "на зберігання" своєму товаришу", - встановило слідство.

Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва водієві таксі повідомлено про підозру у крадіжці грошей у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Фото: t.me/pgo_gov_ua

22 червня стало відомо, що суд визнав, що працівниця київського РАЦСу підробила документи й "уклала шлюб" з безвісти зниклим воїном, за що отримала бойових виплат на понад 1 млн грн.

: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.