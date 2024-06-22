Працівниця столичного РАЦСу "одружила" себе зі зниклим воїном і отримала понад 1 млн грн

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Дніпровському суді Києва позивачка Ольга – колишня дружина зниклого бійця, яка має спільну з ним дитину, стверджує, що другий шлюб не міг бути укладеним, бо її колишнього чоловіка фізично не було ні в Києві, ні в РАЦСі, і він не ставив свій підпис, про що свідчить висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Фото: на скріншоті Ольга

Яна Біднюк – жінка, яка називає себе законною дружиною зниклого безвісти бійця. За її словами, вона розписалася з чоловіком 2 серпня, а потім він поїхав на службу. За місяць він зник безвісти під Бахмутом. ТСН не показує обличчя бійця і не розголошує його ім’я-прізвище, адже все ще є сподівання, що він може бути в полоні і це може йому нашкодити.

Ольга розповідає, що до неї 16 вересня з військкомату прийшли і вручили сповіщення, що її колишній чоловік безвісти зник.

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Саме Ольгу як матір дитини бійця особисто сповістили про зникнення, і перші місяці вона як опікунка отримувала його бойові – 100 тис. грн на місяць. Аж раптом через пів року після зникнення чоловіка надійшло сповіщення з військової частини – виплати її ексчоловіка тепер отримує нова дружина Яна Біднюк.

У Дніпровському РАЦСі Києва, де одружувалися Яна Біднюк і нині зниклий боєць, надавати будь-які коментарі щодо цього шлюбу відмовилися. У цьому ж РАЦСі колись працювала і Біднюк. А наразі вона працює в системі РАЦС, у Міністерстві юстиції.

Біднюк на засіданні суду розповідала, що вона зі своїм майбутнім чоловіком і на море їздила відпочивати, і до Львова на Різдво. Проте жодних фото звідти не має.

Зазначається, що жінка плуталася у хронології подій у день реєстрації. У адвокатки Біднюк доказів немає, що чоловік був цього дня в Києві.

В суді свідчення давав і батько зниклого військово. Він заявив, що взагалі не знав про існування цієї жінки в житті свого сина.

Фото: скріншот

Суд не знайшов доказів, які б засвідчили перебування чоловіка в Києві, і тим паче в РАЦСі в день реєстрації шлюбу.

Адвокат Біднюк подавала на відвід судді, проте остання відвід відхилила. А під час дебатів, коли на цій стадії жодні докази вже не подають, раптом адвокатка Яни Біднюк надала відповіді з військової частини зниклого бійця, де саме розміщувалася їхня рота.

Там зазначалося, що рота розміщувалася поблизу населеного пункту Бородянка Київської області.

Колишня дружина бійця Ольга додає – колишнього керівника роти, на слова якого посилається сторона захисту, вона знала, і давати пояснення цього року він не міг, адже 17 серпня 2023 року він загинув.

Суд відмовив у приєднанні цих доказів і визнав шлюб, зареєстрований Дніпровським відділом держреєстрації актів цивільного стану у місті Києві між військовим і Біднюк Яною 2 серпня 2022 року, неукладеним.

Адвокатка Яни Біднюк каже – буде подавати апеляцію. Слідство встановлює, хто саме підробив документи й підписи. За час розгляду цієї справи Біднюк отримала бойових виплат на понад 1 мільйон гривень.