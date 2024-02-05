Пропонував віддати РФ південні регіони України: СБУ викрила посадовця Верховного Суду

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ зібрала доказову базу на очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду, який виправдовував тимчасову окупацію РФ України та збройну агресію ворога.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою)", - йдеться в повідомленні.

У записах розмов, які потрапили в розпорядження СБУ, чиновник заперечував суверенітет України, а також пропонував віддати Росії південні регіони, зокрема Одеську й Херсонську області. Водночас фігурант пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку, аби захопити Львів та сусідні регіони.

Посадовець у розмові зі своїм підлеглим підтримував участь у війні найманців ПВК Вагнера, героїзуючи їхню діяльність.

"Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора", - стверджують у СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання у фігуранта виявили: ⁠мобільні телефони й комп’ютери із доказами злочинних дій; ⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї; спеціальний технічний засіб незаконного стеження та прокремлівську літературу.

Наразі триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. У СБУ повідомляють, що посадовцю Верховного Суду України загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.