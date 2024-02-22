П'ять бойовиків, які воювали проти ЗСУ на Донеччині, отримали 15 років ув'язнення

Про це повідомляє СБУ.

Трьох зрадників українські захисники затримали у вересні 2023 року - під час боїв під Авдіївкою. СБУ зазначає, що тоді було відбито понад 10 атак ворога.

Ще двох зловмисників взяли в полон під час боєзіткнень поблизу Мар’їнки, що на Донеччині.

Відомо, що серед засуджених є уродженець тимчасово окупованої Макіївки, який після повномасштабної агресії Росії добровільно приєднався до штурмового батальйону "Сомалі", який підпорядковується Південному військовому округу окупантів.

У складі "Сомалі" чоловік був снайпером, потім його перекинули на передову в районах Бахмута й Волновахи.

Інший засуджений виявився мешканцем Криму. Він вступив до штурмової роти "Ірбіс-Z" приватної військової компанії РФ "Редут" у квітні 2023 року. Зрадник облаштовував фортифікаційні споруди ворога, а на Донецькому напрямку обстрілював позиції ЗСУ.

Троє бойовиків, які були в складі 114-ї окремої мотострілецької бригади Росії та 114-го батальйону "народної міліції ДНР", також отримали тюремні строки.

У СБУ зазначають, що один з них був призначений оператором-навідником БМП-1 після навчань на полігоні. Зрадник обстрілював будинки жителів Маріуполя, штурмував позиції українських захисників у районі Сєвєродонецька, а потім прибув під Авдіївку.

"На підставі зібраних доказів суд визнав усіх п’ятьох бойовиків винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Злочинні дії трьох зловмисників додатково інкримінували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях)", - акцентували в СБУ.