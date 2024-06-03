Рішенням суду ТРЦ "Гулівер" у Києві перейшов в управління АРМА

Про це повідомляє пресслужба Шевченківського районного суду Києва.

"Відповідне клопотання Офісу Генерального прокурора задоволено слідчим суддею, при цьому питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося. Водночас прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині розв'язання питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ухвалою суду зазначено про обов’язок АРМА щодо здійснення періодичних перевірок (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

В повному обсязі мотиви ухваленого рішення будуть викладені у повному тексті ухвали, зміст якої буде оголошено 7 червня о 14:30.

Додатково суд повідомив, що предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні є, окрім іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.