Рішенням суду ТРЦ "Гулівер" у Києві перейшов в управління АРМА
3 червня Шевченківський районний суд Києва розглянув клопотання Офісу генпрокурора й передав ТРЦ "Гулівер" в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)
Про це повідомляє пресслужба Шевченківського районного суду Києва.
"Відповідне клопотання Офісу Генерального прокурора задоволено слідчим суддею, при цьому питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося. Водночас прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині розв'язання питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ухвалою суду зазначено про обов’язок АРМА щодо здійснення періодичних перевірок (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.
В повному обсязі мотиви ухваленого рішення будуть викладені у повному тексті ухвали, зміст якої буде оголошено 7 червня о 14:30.
Додатково суд повідомив, що предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні є, окрім іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
- Нагадаємо, в липні 2016 року Нацбанк вирішив ліквідувати "Михайлівський", кінцевим бенефіціаром якого виступає власник мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук.
- 15 листопада 2016 р повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за клопотанням столичної прокуратури Шевченківський суд Києва ухвалив рішення про арешт власності бізнесмена Віктора Поліщука - ТРЦ "Гулівер".
- Пізніше Апеляційний суд Києва визнав незаконним накладення арешту на ТРЦ "Гулівер".
- 17 січня 2017 року суд повторно наклав арешт на торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві.
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