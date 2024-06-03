Російський агент отримав 15 років за підготовку ракетного удару по Миколаївській ТЕЦ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств Миколаєва.

Для того, щоб отримати інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, зловмисник фотографував периметр енергооб’єкта.

"Як встановило розслідування, засудженим є 74-річний мешканець Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року. За співпрацю на користь РФ зраднику обіцяли грошову "винагороду" та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.