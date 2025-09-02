Російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, СБУ заочно повідомила про підозру

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини судді Південного окружного військового суду РФ Костянтина Простова. Як встановило розслідування, у серпні та листопаді 2024 року він незаконно призначив тюремний строк ще двом полоненим воїнам Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським захисникам призначено 18 років колонії суворого режиму. Обидва — бійці 12-ї бригади спецпризначення НГУ, які з початку повномасштабного вторгнення обороняли Маріуполь.

Служба безпеки підкреслила, що це вже друге задокументоване "судилище", організоване Простовим проти українських полонених на основі сфальсифікованих звинувачень. А у червні цього року СБУ повідомила йому про першу заочну підозру у воєнних злочинах - тоді він виніс подібні вироки ще двом бійцям Нацгвардії.

"Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях", - наголосили у повідомленні.

Простову заочно повідомили про нову підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949). Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності.