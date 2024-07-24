Розстріляв цивільні автівки у Бучі: прокурори скерували до суду справу щодо військового РФ
Ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця РФ, причетного до розстрілу цивільних у Бучі на Київщині
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Йдеться про 24-річного заступника командира бойової машини, навідника-оператора 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітряно-десантних військ РФ.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Бучі він розстріляв два цивільні автомобілі, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій.
"Зокрема, під час пересування у складі військової колони обвинувачений відкрив вогонь з 30-міліметрової автоматичної гармати бойової машини десанту (БМД-2) по транспортних засобах, в яких перебували семеро цивільних осіб, зокрема двоє малолітніх дітей", - йдеться у повідомленні.
Фото: Офіс генпрокурора
Зазначається, що внаслідок розстрілу загинуло четверо цивільних - мати, двоє дітей 5 та 10 років, які перебували у першій машині, а також їхній сусід, який їхав у другій автівці позаду. Ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Батьку розстріляної родини через отримані тяжкі поранення ампутували ліву гомілку.
В Офісі генпрокурора наголошують, що під час нападу цивільні авто були припарковані на узбіччі, не рухалися в напрямку військової колони та не становили жодної загрози.
Фото: Офіс генпрокурора
Обвинуваченому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.
- В Україні ідентифікували та повідомили про підозру сімом російським військовослужбовцям, причетним до вчинення воєнних злочинів під час окупації міста Буча на Київщині.
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