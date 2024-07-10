В Україні ідентифікували й повідомили про підозру 7 російським військовим, які розстрілювали цивільних у Бучі

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Підозрювані - військовослужбовці ЗС РФ, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Троє належали до командного складу, ще четверо займали рядові посади. Вік військових - від 19 до 29 років.

Слідством встановлено, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року.

Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у війні. Наразі справу щодо 6 підозрюваних вже передали до суду.

Підозрюваним інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднані з умисним вбивством цивільного населення (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У Офісі генпрокурора зазначили, що Буча перебувала під російською окупацією 33 дні. За цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів.