В Україні ідентифікували й повідомили про підозру 7 російським військовим, які розстрілювали цивільних у Бучі
В Україні ідентифікували та повідомили про підозру сімом російським військовослужбовцям, причетним до вчинення воєнних злочинів під час окупації міста Буча на Київщині
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Підозрювані - військовослужбовці ЗС РФ, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Троє належали до командного складу, ще четверо займали рядові посади. Вік військових - від 19 до 29 років.
Слідством встановлено, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року.
Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у війні. Наразі справу щодо 6 підозрюваних вже передали до суду.
Підозрюваним інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднані з умисним вбивством цивільного населення (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
У Офісі генпрокурора зазначили, що Буча перебувала під російською окупацією 33 дні. За цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів.
- 30 квітня стало відомо, що працівники ДБР оголосили підозру чотирьом російським військовим із Бурятії, які катували мешканців Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.52 Купівля 40.52Продаж 41.03
- EUR Купівля 43.79Продаж 44.53
- Актуальне
- Важливе