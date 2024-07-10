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В Україні ідентифікували й повідомили про підозру 7 російським військовим, які розстрілювали цивільних у Бучі

10 липня, 2024 середа
22:32
Кримінал Буча

В Україні ідентифікували та повідомили про підозру сімом російським військовослужбовцям, причетним до вчинення воєнних злочинів під час окупації міста Буча на Київщині

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Підозрювані - військовослужбовці ЗС РФ, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Троє належали до командного складу, ще четверо займали рядові посади. Вік військових - від 19 до 29 років.

Слідством встановлено, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року.

 Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у війні. Наразі справу щодо 6 підозрюваних вже передали до суду.

Підозрюваним інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднані з умисним вбивством цивільного населення (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У Офісі генпрокурора зазначили, що Буча перебувала під російською окупацією 33 дні. За цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів.

  • 30 квітня стало відомо, що працівники ДБР оголосили підозру чотирьом російським військовим із Бурятії, які катували мешканців Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Київщина
Війна з Росією
Буча
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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