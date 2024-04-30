ДБР оголосило підозру чотирьом окупантам із Бурятії, які катували мешканців Київщини
Працівники ДБР оголосили підозру чотирьом російським військовим із Бурятії, які катували мешканців Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району
Про це повідомила пресслужба ДБР.
За даними слідства, на початку березня 2022 року російський полковник Іван Кий виконав злочинний наказ свого керівництва й облаштував у селі Вишеград Бучанського району Київської області командний пункт і так званий ізолятор тимчасового утримання, куди звозили патріотично налаштованих українців. Підозрюваний наказав своїм підлеглим не лише здійснювати охорону протиправно позбавлених волі цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.
"Наразі документально доведена участь у таких протиправних діях офіцера розвідувального відділу штабу капітана Оскара Ситдікова, командира 9-ї мотострілецької роти 37-ї бригади лейтенанта Магомеда Магомедова, командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта Георгія Раднатарова. Робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади триває", - розповіли в ДБР.
Вказується, що зазначені особи завдали українським громадянам моральної та майнової шкоди.
"Задокументовані завдані ними тяжкі тілесні ушкодження, сильні душевні страждання, шкода здоров’ю, зазіхання на людську гідність тощо. Також зафіксовані факти пограбування цивільних осіб та привласнення їх власності, що не було виправдано воєнною необхідністю", - резюмували в ДБР.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше цього місяця до суду скерували обвинувальний акт щодо офіцера росгвардії, який катував людей у морозильних камерах під час тимчасової окупації Гостомеля. Його судитимуть за порушення законів і звичаїв війни.
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