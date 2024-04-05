Катував людей у морозильних камерах у Гостомелі: в Україні судитимуть офіцера росгвардії

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що під час окупації Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб. Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 кв. м перебувало 15 осіб, у найбільшій - близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені", - йдеться у повідомленні.

Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшості полонених зав'язували очі. Температура перебування в цих камерах була некомфортною, були відсутні вентиляція і світло, а також туалет.

Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї, катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл.

"Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС", - розповіли в Офісі генпрокурора й зазначили, що кривдники завдали людям фізичних і психологічних страждань.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.