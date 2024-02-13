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Катував українців у морозильних камерах у Гостомелі: оголошено підозру офіцеру росгвардії

13 лютого, 2024 вiвторок
14:43
Кримінал

Оголошено підозру офіцеру росгвардії, який під час тимчасової окупації Гостомеля у березні 2022 року утримував близько 100 українців у морозильних камерах

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що людей, цивільних і військовополонених, утримували на території авіаційного підприємства. Їх помістили в три морозильні камери, які не працювали.

"У найменшій площею 6 кв. м перебувало 15 осіб, у найбільшій - близько 30 і більше", - уточнили в прокуратурі. 

Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, їм було холодно. Більшість полонених постійно перебували у закритому приміщенні із зав’язаними очима. Крім того, були відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні. Усе це вкупі з тортурами, які застосували до людей окупанти, завдало їм сильного фізичного та психологічного болю, наголосили в прокуратурі.

"Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС", - розповіли правоохоронці.

Відкрито провадження про порушення законів і звичаїв війни.

  • У вересні 2023 року Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідувати злочини росіян у Гостомелі, а саме стрілянину по мирних жителях, де постраждав німецький громадянин.
Теги:
Київщина
Війна з Росією
окупанти
Гостомель
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