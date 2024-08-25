Розважався й дав гроші "на морозиво". На Житомирщині священника Московського патріархату судять за секс з дитиною-сиротою

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, священник скоїв злочин стосовно дитини, що має проблеми зі здоров’ям, скориставшись її соціальною незахищеністю.

Згідно з повідомленням, дівчинка є сиротою, нею опікуються літні дідусь і бабуся, яка також має проблеми зі здоров'ям.

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Відтворюючи хронологію подій, слідчі встановили, що у жовтні минулого року обвинувачений обманом закликав неповнолітню на своє подвір’я, вчинив щодо неї розпусні дії та дав невелику суму грошей на морозиво".

Обвинувальний акт щодо священника скерував до суду ювенальний прокурор Житомирської обласної прокуратури. Досудове розслідування проводило ГУНП в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.