"Величезна кількість вірних Московського патріархату відчуває себе зрадженими": предстоятель УГКЦ Святослав дав прогноз щодо УПЦ МП

Про це він сказав у інтерв'ю Еспресо.

"Я спілкуюся з багатьма з них, і вони відчувають, що той, хто мав бути їхнім батьком, став їхнім ворогом. Той, хто мав дбати про них, остаточно їх зрадив. Це не означає, що ті зраджені, зранені люди відразу будуть чекати іншої конфесії, підуть до одної чи іншої церкви. Я маю тепер такі відчуття, що багато з тих зранених, зболених сердець взагалі відійдуть від церкви", - вважає предстоятель УГКЦ.

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На його думку, Україну може чекати дуже потужна хвиля секуляризації, тобто нового виду безбожництва та атеїзму.

Глава УГКЦ зазначив, що так само сталося в царській Росії, коли разом із царським троном, повалилася влада чи сила над людьми російської православної церкви.