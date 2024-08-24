"Величезна кількість вірних Московського патріархату відчуває себе зрадженими": предстоятель УГКЦ Святослав дав прогноз щодо УПЦ МП
Глава Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що значна кількість вірних Московського патріархату відчуває себе зрадженими своєю церквою
Про це він сказав у інтерв'ю Еспресо.
"Я спілкуюся з багатьма з них, і вони відчувають, що той, хто мав бути їхнім батьком, став їхнім ворогом. Той, хто мав дбати про них, остаточно їх зрадив. Це не означає, що ті зраджені, зранені люди відразу будуть чекати іншої конфесії, підуть до одної чи іншої церкви. Я маю тепер такі відчуття, що багато з тих зранених, зболених сердець взагалі відійдуть від церкви", - вважає предстоятель УГКЦ.
Читайте також: Незалежність України є Божим даром, - Глава УГКЦ Святослав. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
На його думку, Україну може чекати дуже потужна хвиля секуляризації, тобто нового виду безбожництва та атеїзму.
Глава УГКЦ зазначив, що так само сталося в царській Росії, коли разом із царським троном, повалилася влада чи сила над людьми російської православної церкви.
- Глава Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що в умовах воєнного стану все більше людей починають переосмислювати свої цінності та шукати відповіді, звертаючись до Бога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе