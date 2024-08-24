Предстоятель УГКЦ Святослав: сьогодні усі наші храми переповнені
Глава Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що в умовах воєнного стану все більше людей починають переосмислювати свої цінності та шукати відповіді, звертаючись до Бога
Про це він заявив в інтерв'ю Еспресо.
Предстоятель УГКЦ Святослав упевнений, що "війна загострила пошук людиною сенсів", тому, аби знайти відповіді на свої питання, дехто починає звертатися саме до Бога.
"Людина питає себе: "Чому це мені сталося, Боже? Де ти є, коли нас вбивають? Як обрати правильну дорогу, орієнтири під час такої великої дезорієнтації?" І це все штовхає людину шукати ці відповіді на такі дуже непрості питання. Ми всі розуміємо, що жодна людина на ці питання не може відповісти. Відповідь може дати лише той, в руках кого лежить доля людини й усього світу", - зазначив він.
На його думку, навіть людина, яка не вірить у Бога, починає шукати ті вічні цінності, "без яких її життя немає сенсу".
"Очевидно, людина, переоцінюючи всі свої духовні й моральні орієнтири, у той чи інший спосіб наближається до Бога і до Церкви", - пояснив глава греко-католицької церкви України.
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Він підкреслив, що Українська греко-католицька церква маж такий досвід, коли певні її парафії, зокрема, у центральний, східній, південній Україні, помінялися на 100%.
"От є такі громади, де 100% людей евакуювалися, але прийшли нові. Цього року, наприклад, усі наші прощі, паломництва, які ми мали, ми не могли їх організовано проводити, тому що живемо в умовах воєнного стану, але всі вони були дуже багатолюдними. Люди шукають, люди спраглі Бога, і та християнська спільнота, яка кормить людей справжньою духовною поживою, сьогодні має величезну популярність", - зауважив він.
Як стверджує предстоятель Святослав, під час війни українці переживають "якісь такі особливо духовні навернення".
"Та спрага за Богом особливо є гострою, і всі наші храми переповнені. Немає жодного священника, який би відчував себе безробітним. Ми всі справді працюємо на межі наших сил і можливостей, але ми з великою радістю служимо Господу Богу і нашому українському народові", - підсумував релігійний діяч.
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Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав розповів, що під час мобілізації священнослужителів не завжди розглядають як потенційних капеланів.
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