СБУ на Кіровоградщині затримала інформатора РФ, який стежив за ЗСУ зі свого гаража

Про це повідомила СБУ.

Таким чином фігурант хотів дізнатися орієнтовну кількість особового складу, а також військової техніки підрозділів ЗСУ, що рухаються у напрямку східного фронту залізницею.

Для слідкування чоловік створив "спостережний пункт" у власному гаражі, який знаходиться недалеко від залізничної станції.

Зазначено, що найбільше підозрюваний прагнув дізнатися інформацію про переміщення українського важкого озброєння, зокрема танків, бойових машин піхоти й артилерійських систем на передову.

"Він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина. Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій", - зазначили в СБУ.

Згідно з даними слідства, інформатором РФ є місцевий житель, який проживав на території Росії майже 20 років. Перед початком повномасштабної агресії фігурант приїхав в Україну, аби продати своє майно й потім повернутися до країни-агресора, проте у травні 2023 року куратор РФ запропонував йому співпрацю на користь ворога.

"У разі виконання ворожих завдань, загарбники обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію РФ", - зауважують у СБУ.

Чоловіка затримали у власному помешканні, де під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, а також ⁠документи, що підтверджують факти його проживання у Росії та ведення там підприємницької діяльності.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Фігурант зараз перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.