СБУ оголосила підозри організаторам перевезення FPV-дронів росіянам під виглядом "гумконвоїв" на Луганщині
СБУ повідомила про підозри главі "управління МНС ЛНР" Євгену Кацавалову та двом його заступникам Віталію Кучерову й Роману Кочетову, які перевозять FPV-дрони з Росії окупантам на Луганщину під виглядом "гумконвоїв"
Про це поінформувала Служба безпеки України.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох колаборантів, які співпрацюють з РФ на тимчасово захопленій частині території Луганщини", - йдеться в матеріалі.
Відомо, що росіяни призначили підозрюваних на посади очільника "управління МНС ЛНР" і його заступників. Після цого чоловіки почали у 2023 році виконувати вказівки РФ щодо логістичного забезпечення окупантів, які воюють на східному фронті.
Зазначено, фігуранти організували перевезення FPV-дронів росіянам під виглядом "гумконвоїв" з РФ на передову в Україні.
"Для маскування військових маршрутів колаборанти здійснювали перевезення БПЛА вантажівками під виглядом гуманітарної допомоги для цивільного населення фронтових районів. Одночасно такими "гумконвоями" ворожі поплічники переправляли військам РФ боєприпаси та військову амуніцію", - розповіли в СБУ.
Водночас Кацавалов, Кучеров і Кочетов організували виготовлення вибухових пристроїв для дронів, які ворог застосовує для атак проти ЗСУ.
Акцентується, що про такі дії фігуранти часто розповідають в етерах росЗМІ, під час яких закликають цивільних ТОТ Луганської області підтримувати війну.
Водночас очільник Кремля Володимир Путін надав Кацавалову звання "генерал-лейтенанта внутрішньої служби".
"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім трьом колаборантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора)", - резюмують у СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 вересня СБУ повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту, заступнику командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу Костянтину Степаніщеву, який розробив і планував бліцкриг із захоплення Харкова.
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