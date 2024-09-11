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СБУ оголосила підозру генералу РФ Степаніщеву, який розробив "бліцкриг" для захоплення Харкова

Дар'я Куркіна
11 вересня, 2024 середа
16:34
Кримінал

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту, заступнику командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу Костянтину Степаніщеву, який розробив і планував "бліцкриг" із захоплення Харкова

Зміст

Про це повідомила СБУ.

Зазначено, що генерал розробив та намагався реалізувати план, щоб захопити Харків до кінця лютого 2022 року. Відповідно до його "бліцкригу", росіяни мали оточити місто і взяти його в кільце за 5 днів.

"Для цього штурмові групи військ РФ мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети "Іскандер" атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру. Крім того, під час боїв група спецпризначення воєнної розвідки РФ (відомого як ГРУ) намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор", - розповіли в СБУ.

Степаніщев у разі захоплення Харкова планував наказати підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста й розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів щодо мешканців.

Зазначено, фігурант із 2014 року воював проти українських військових у Луганській області: тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою ЗС РФ.

Потім Степаніщеву присвоїли генеральське звання, дали нову посаду та зірку "героя Росії". Водночас йому наказали підготувати війська до повномасштабного вторгнення в Україну.

"Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Степаніщеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 30 серпня СБУ повідомила про підозру путінському "куратору" тимчасово окупованих регіонів України, першому заступнику керівника адміністрації президента РФ, який сприяє війні проти України, Сергію Кірієнку.
Теги:
Україна
Росія
Харків
СБУ
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
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