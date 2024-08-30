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СБУ повідомила про підозру першому заступнику керівника адміністрації Путіна Кірієнку, який "керує" на ТОТ України

Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
13:20
Війна з Росією

СБУ повідомила про підозру путінському "куратору" тимчасово окупованих регіонів України, першому заступнику керівника адміністрації президента РФ, який сприяє війні проти України, Сергію Кірієнку

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Там зазначають, що Кірієнко уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ очільник Кремля призначив Кірієнка "куратором" тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в "кадрових" питаннях.

За матеріалами справи, починаючи з травня 2022 року саме Кірієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в "законодавче поле" Росії.

Зокрема, Кірієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів країни-агресора та відповідав за підсумки "голосування".

А восени 2023 року він особисто вручав гауляйтерам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну "документи" на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів Росії.

Також фігурант уповноважений на координацію медіаресурсів кремля, які нав’язують ідеологію рашизму на тимчасово захопленій частині території України, заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кірієнку про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ);
  • ч. 1, 2 ст. 332-2 (перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

  • СБУ повідомила про підозри двом жінкам, які на Харківщині та Херсонщині співпрацювали з окупантами й проводили російські "референдуми".
Теги:
Україна
Росія
СБУ
окуповані території
окупанти
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